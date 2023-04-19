19 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Сбер" тестирует банкоматы, не требующие пластиковых карт

"Сбер" тестирует банкомат, который полностью управляется смартфоном на базе iOS или Android.

Как сообщила старший вице-президент и руководитель блока "Сеть продаж" банка Татьяна Галкина, клиент будет с экрана банкомата сканировать QR-код для перехода в банковское приложение банка, где будет предложена возможность получить и внести наличные.

Данная операция не потребует использования пластиковой карты. Само устройство представляет собой экран и разъем для внесения и получения наличных, на нем нет клавиатуры и картоприемника.

"Это наш эксперимент, технологический поиск", – отметила Галкина. Затраты на оборудование для данного банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание – на 20%. В какую сумму "Сберу" обошлась новая разработка – неизвестно, сообщают "Ведомости".

Ранее "Сбер" начал тестировать в своих банковских отделениях около 10 тыс. ноутбуков собственного производства.

Теги: Сбер, банкоматы



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