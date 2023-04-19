Госдума рассмотрит меры против дискредитирующих РФ релокантов в мае

Около 30 законодательных наработок в отношении покинувших страну россиян, дискредитирующих РФ, подготовили депутаты Госдумы.

Среди них как лишение госнаград и званий, так и запрет на получение доходов с авторских прав и ведение бизнеса. Итоговый доклад планируют направить на обсуждение спикеру Вячеславу Володину в мае, после начнется разработка конкретных законопроектов.

Парламентарии из думского комитета по культуре во главе с Еленой Ямпольской в феврале создали рабочую группу с целью законодательно ограничить россиян за рубежом, публично дискредитирующих Россию. Такое поручение дал Володин.

При этом юристы обращают внимание на единичность подобных нарушений и призывают пересмотреть действующие статьи без разработки новых.

В настоящее время за дискредитацию россиянами ВС РФ существует как административная, так и уголовная ответственность, напомнил член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. Однако ни одна из них действительно не предусматривает предлагаемые депутатами ограничения вроде лишения таких людей какого-либо дохода или наград, пояснил эксперт, сообщают "Известия".