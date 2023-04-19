Кириенко: Необходимо использовать опыт отдельного окна в МФЦ для участников спецоперации

Открытие отдельного окна в многофункциональных центрах для участников специальной военной операции по примеру Орловской области — положительный опыт, который уже перенимают другие субъекты.

Как сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе рабочей поездки в область, данная идея рекомендуется как пример важного позитивного опыта. По его словам, в целом "работа на орловской земле по поддержке участников СВО и их семей организована хорошо".

Кириенко, также возглавляющий наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества", ознакомился с тем, как готовится открытие отделения фонда в Орле. Он указал на то, что, "несмотря на все сложности и на все вызовы, видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям", сообщает ТАСС.