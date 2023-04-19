19 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кириенко: Необходимо использовать опыт отдельного окна в МФЦ для участников спецоперации

Открытие отдельного окна в многофункциональных центрах для участников специальной военной операции по примеру Орловской области —  положительный опыт, который уже перенимают другие субъекты.

Как сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе рабочей поездки в область, данная идея рекомендуется как пример важного позитивного опыта. По его словам, в целом "работа на орловской земле по поддержке участников СВО и их семей организована хорошо".

Кириенко, также возглавляющий наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества", ознакомился с тем, как готовится открытие отделения фонда в Орле. Он указал на то, что, "несмотря на все сложности и на все вызовы, видна динамика в развитии Орловской области практически по всем направлениям", сообщает ТАСС.

Теги: Кириенко, спецоперация



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