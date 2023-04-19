19 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: digital.gov.ru/ru

В Минцифры призвали убрать ведомственные данные из общего доступа

В России необходимо провести ревизию накопленных ведомствами баз данных и извлечь часть из них из общего доступа.

Как заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев, это позволит минимизировать риски утечек.

"Наша позиция следующая: многие данные надо точно убирать из оперативного контура, хранить в шифрованном виде, ограничивать к ним доступ, они точно не должны быть в такой базовой доступности, про которую мы в последнее время говорим", – сказал глава ведомства.

Какие именно данные ведомств в перспективе могут стать закрыты, министр не уточнил. Однако данное заявление может говорить о смене государственной политики в сфере big data, сообщают "Ведомости".

Ранее Шадаев заявил, что планов по блокировке "Википедии" в России пока нет.

Теги: Минцифры, Шадаев



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