В Минцифры призвали убрать ведомственные данные из общего доступа

В России необходимо провести ревизию накопленных ведомствами баз данных и извлечь часть из них из общего доступа.

Как заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев, это позволит минимизировать риски утечек.

"Наша позиция следующая: многие данные надо точно убирать из оперативного контура, хранить в шифрованном виде, ограничивать к ним доступ, они точно не должны быть в такой базовой доступности, про которую мы в последнее время говорим", – сказал глава ведомства.

Какие именно данные ведомств в перспективе могут стать закрыты, министр не уточнил. Однако данное заявление может говорить о смене государственной политики в сфере big data, сообщают "Ведомости".

Ранее Шадаев заявил, что планов по блокировке "Википедии" в России пока нет.