Законопроект: полис ОСАГО можно будет оформить на один месяц

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона, который позволит российским автомобилистам оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

По словам авторов документа, в настоящее время минимальный срок — один год — не всегда удобен для водителей. В пояснительной записке депутаты ЛДПР сообщили про "ситуации, когда полис нужен на короткий срок, например для поездки или перегона машины в другой город (если машина не используется)".

В этом случае водитель должен заключить договор на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без ОСАГО в размере 800 руб., чем покупать полис, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. руб., отмечают депутаты.

Правительство РФ, ЦБ РФ поддержали поправки лишь "концептуально" и предложили подумать над механизмом применения таких полисов, чтобы исключить случаи страхового мошенничества.

Страховщики, которые выступали против инициативы, уже предупредили, что цены на ОСАГО месячного действия будут высокими, сообщает "Коммерсант".