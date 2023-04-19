СМИ: администрация Байдена отрицает прокси-войну с Россией

Американские власти отрицают, что находится в состоянии прокси-войны с Россией, при этом попавшие ранее в интернет данные спецслужб США подтверждают, что Вашингтон предоставил Киеву военную и экономическую помощь на сумму более $40 млрд, а также современные системы вооружения, сообщает Washington Post.

По данным издания, эти данные говорят, насколько глубоко США "вовлечены практически во все аспекты войны, за исключением действий американских войск" на Украине.

Карты, используемые американской разведкой, иллюстрируют "расположение войск, планы сражений и вероятные исходы на поле боя вплоть до самых маленьких городов, а также расположение и силу российской обороны". Вашингтон располагает данными об используемых системах вооружения Киева и Москвы, а также обладает документами с оценками потерь сторон. Газета отмечает, что при этом Белый дом отвергает сам тезис о прокси-войне с Россией.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине