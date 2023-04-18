19 Апреля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Украинскому дешевому зерну запретят оставаться на территории Польши

Польша откроет границу для транспорта с украинским зерном, но только для транзита. Экспортировать украинскую пшеницу в страну власти Польши запретили, сообщают польские СМИ. Это связано с демпинговыми ценами украинского зерна: согласно решению Еврокомиссии оно не облагается пошлиной, поэтому стоит дешевле польского, из-за чего страдают местные фермеры.

"Транспорт с зерном из Украины, идущий через Польшу, будет находиться под контролем специальной системы, которая проследит, чтобы ни одна тонна зерна с Украины не осталась в Польше, чтобы продукция шла транзитом", - заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Все транспортные средства с украинским зерном снабдят GPS-датчиками, также первое время транзитные грузовики будет сопровождать конвой.

Теги: зерно, украина, польша



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