Украинскому дешевому зерну запретят оставаться на территории Польши

Польша откроет границу для транспорта с украинским зерном, но только для транзита. Экспортировать украинскую пшеницу в страну власти Польши запретили, сообщают польские СМИ. Это связано с демпинговыми ценами украинского зерна: согласно решению Еврокомиссии оно не облагается пошлиной, поэтому стоит дешевле польского, из-за чего страдают местные фермеры.

"Транспорт с зерном из Украины, идущий через Польшу, будет находиться под контролем специальной системы, которая проследит, чтобы ни одна тонна зерна с Украины не осталась в Польше, чтобы продукция шла транзитом", - заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Все транспортные средства с украинским зерном снабдят GPS-датчиками, также первое время транзитные грузовики будет сопровождать конвой.