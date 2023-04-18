19 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Годовая инфляция в марте снизилась до 3,5% - ЦБ

В марте инфляция в России замедлилась до 3,5% в пересчете на год. Львиная доля снижения – эффект высокой базы весны 2022 года. И она продолжает сказываться – к 10 апреля годовая инфляция снизилась до 3,15%, сообщили в Центральном банке России.

Месяц назад ЦБ отмечал, что инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне.

"По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года", - спрогнозировал регулятор в марте.

По итогам года в базовом сценарии ЦБ инфляция составит 5-7% и в 2024 году вернется к 4%. 

Теги: инфляция, цб, прогноз



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