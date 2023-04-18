19 Апреля 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: пресс-служба Россети Центр

В Иркутской области массовые отключения света из-за непогоды

В Иркутской области из-за снега и сильного ветра фиксируются массовые отключения электричества, энергетики ведут восстановительные работы, сообщили в Минэнерго России.

Губернатор региона Игорь Кобзев назвал ситуацию на дорогах "нестабильной", но сообщил, что на пригородных трактах Иркутска сейчас работает техника.

"В 4 утра перед пиковыми нагрузками трафика выйдут дополнительные машины. По трассе "Байкал" введено ограничение для большегрузов. В пургу уборка осложняется, тем не менее техника циклично курсирует в двух направлениях. Как только закончится снегопад, будут выведены дополнительные силы", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Отключены от света оказались Иркутск, Иркутский район, Шелеховский район. Без энергоснабжения остается около 15 тыс. человек.

Теги: отключения, свет, электричество, штормовой ветер, снег, иркутск



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