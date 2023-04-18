Клещи напали уже более чем на 6,5 тысяч россиян

В России зафиксировано уже более 6,5 тыс. обращений к медикам из-за укусов клещей. В реальности покусанных еще больше, поскольку далеко не каждый обращается за медпомощью. При этом вакцинировались от клещевого энцефалита уже более миллиона россиян, сообщили в Роспотребнадзоре. Защищенных вакциной тоже больше – для создания устойчивого иммунитета не требуется прививаться каждый год.