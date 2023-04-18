19 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Клещи напали уже более чем на 6,5 тысяч россиян

В России зафиксировано уже более 6,5 тыс. обращений к медикам из-за укусов клещей. В реальности покусанных еще больше, поскольку далеко не каждый обращается за медпомощью. При этом вакцинировались от клещевого энцефалита уже более миллиона россиян, сообщили в Роспотребнадзоре. Защищенных вакциной тоже больше – для создания устойчивого иммунитета не требуется прививаться каждый год.

Больше всего покусанных в Свердловской области, Татарстане, Ставропольском и Краснодарском краях и в Ростовской области.

Теги: клещ, энцефалит, прививка, россияне



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