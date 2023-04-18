В Херсонской области власти начали изымать у населения лодки для обеспечения ВС РФ

В Херсонской области власти начали изымать у населения лодки для обеспечения нужд российских военных. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

Он напомнил, что на территории действует режим военного положения, во время которого власти имеют права привлекать техсредства населения для нужд армии. "В частности, в Геническе для обеспечения военных плавсредствами были изъяты около 30 лодок с моторами", - сообщил Сальдо.

"Владельцам этих маломерных судов следует обратиться в Геническую районную администрацию. Всем тем, кто подтвердит своё право собственности, по истечению некоторого времени, лодки и моторы будут возвращены или выплачена денежная компенсация", - пообещал чиновник.

Ранее он заявил, что ВСУ сгруппировали на правом берегу Днепра значительные силы и готовятся к форсированию реки.