Более 1400 сотрудников силовых ведомств будут обеспечиваться безопасность астраханцев в майские праздники

На совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Астраханской области обсудили вопрос готовности профильных министерств и ведомств к проведению мероприятий в честь 1 Мая и Дня Победы.

«В сегодняшней ситуации все усилия правоохранительных органов должны быть направлены на то, чтобы минимизировать возможность возникновения провокаций в отношении наших граждан», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка областного УМВД Александр Подсвиров, в регионе проводится комплекс мер по обеспечению безопасности населения в период майских праздников. Так, с 1 по 12 мая, чтобы не допустить актов вандализма, во всех муниципалитетах будет усилена охрана памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Всего в области 230 памятных сооружений, из них в городе Астрахани – 14, в районах области – 216. Вместе с администрациями муниципальных образований к охране привлекут дружинников, казачество, сотрудников ЧОПов.

В местах проведения праздничных мероприятий будут проводить обследование территорий и жилых зданий с применением технических средств, служебных собак, инженерно-сапёрных групп. Уже традиционно для входа на основные площадки гражданам нужно будет пройти через рамку металлоискателя, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.

В целом на 9 Мая безопасность граждан будут обеспечивать 1425 сотрудников астраханских подразделений УМВД, Росгвардии, МЧС.

Губернатор отметил необходимость круглосуточного взаимодействия между силовыми ведомствами и экстренными службами с администрациями Астрахани и районов области. Игорь Бабушкин поручил главам муниципалитетов оказывать полное содействие в организации и проведении праздничных мероприятий и своевременно информировать астраханцев об изменениях в схемах движения и предлагаемых путях объезда.