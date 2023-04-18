18 Апреля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечения безопасности примут в Астраханской области

На состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин дал поручение министру региональной безопасности и начальнику Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по региону проверить профессиональную подготовку сотрудников ЧОПов, задействованных в охране школ и образовательных учреждений.

"На сегодняшнем заседании оперштаба обсудили вопрос безопасности пребывания наших детей в учебных заведениях. Мы проводим большую работу в этом направлении. Улучшаем систему видеонаблюдения на 257 объектах образования, ремонтируем ограждения, устанавливаем тревожные кнопки и обновляем систему пожарной сигнализации. Запланировано, что модернизация завершится к новому учебному году. Но это лишь инструменты, которыми должны умело пользоваться профессионал", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Игорь Бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также на заседании оперштаба был представлен проект-постановление о временном приостановлении использования гражданских коптеров и судов малой авиации в Астраханской области. Об этом рассказал региональный министр транспорта и дорожной инфраструктуры Сергей Иващенко Документ разработан в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.

Губернатор утвердил состав рабочей группы для дальнейшей работы с территориальными органами Госавианадзора и Росавиации по полетам воздушных судов общего назначения и судов регионального ДОСААФ.

заседание, игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Министр региональной безопасности Астраханской области Владимир Боболя доложил, что в регионе проводят инструкторско-методические занятия. Особое внимание уделено планированию и проведению эвакуационных мероприятий. На контроле остаются обеспечение технической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры и энергетики.

О состоянии электросетей и готовности к аварийным ситуациям рассказал заместитель гендиректора - директор филиала ПАО «Россети Юг»-«АстраханьЭнерго» Виктор Писарев. Филиал готов к прохождению паводкового периода: проведена необходимая работа в зоне интенсивного подтопления, подготовлены плавсредства и устройства для откачки воды. Игорь Бабушкин поручил создать дополнительный резерв для ремонта оборудования и обеспечить постоянную готовность аварийных служб.

Теги: безопасность школ, игорь бабушкин, видеонаблюдение, безопасность, гражданские коптеры, паводковый период



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