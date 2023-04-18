"Редко совершают повторные преступления": Пригожин рассказал о помилованных бойцах ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бывшие преступники, служившие в рядах «музыкантов», редко совершают новые преступления.

В пресс-службу компании «Конкорд» обратилась журналист издания The Daily Beast Эллисон Квинн. По ее словам, в СМИ распространяются сведения, что вернувшийся с зоны проведения спецоперации Георгий Сиукаев обвиняется в убийстве. Сообщается, что мужчина служил в рядах ЧВК «Вагнер» и ранее уже был осужден за подобное преступление.

Пригожин отметил, что внимательно следит за дальнейшей судьбой «оркестрантов», которые вернулись домой. Он добавил, что показатели повторной преступности среди них стали заметно снизились.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28 до 0,32 %, тогда как ранее это было 3,5-7 %. Поэтому после работы в ЧВК «Вагнер» преступность снижается в 10 и более раз», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что неправильного говорить о том, что «бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаясь домой убивают невинных людей». Он предложил журналистке собственный заголовок: «После службы в ЧВК «Вагнер» даже бывшие преступники редко совершают повторные преступления».