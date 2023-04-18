18 Апреля 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Белгороде взорвалась гранта в частном доме: один погибший, двое пострадавших

В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната. "Есть один погибший и двое пострадавших. Мэр города Валентин Демидов выехал на место", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, ЧП не связано с действиями диверсантов или близостью зоны проведения СВО: "По предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы".

Теги: граната, белгород, погибший



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