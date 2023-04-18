18 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В ЦБ отрицают, что подчиняются "мировой финансовой закулисе"

В Центробанке России отрицают, что подчиняются приказам "мировой финансовой закулисы".

"Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", - сказал в эфире подкаста "Легкие деньги" зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он добавил, что политику ЦБ определяет совет директоров, а не "мировая финансовая закулиса".  

В подчинении Западу, мировому правительству, Госдепу США и т.д. Центральный банк России любят обвинять в Госдуме. Также в саботаже национальных интересов регулятора неоднократно обвинял бизнесмен Олег Дерипаска.  

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