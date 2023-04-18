Украина хочет получить до $350 миллиардов российских активов, заблокированных Западом

Украина хочет получить в свой "фонд репараций" $300-350 млрд из российских активов, заблокированных на Западе. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный также ждет передачи Киеву активов российских олигархов, которые являются "бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает далее финансировать".

Пышный ожидает, что в десятом пакете санкций ЕС будут указаны конкретные суммы из российских резервов, на которые может рассчитывать Украина. При этом до сих пор не одна европейская страна, заблокировавшая российские активы, не нашла юридических возможностей для хотя бы обещания Украине этих денег. Например, власти Швейцарии заявили, что не смогут передать заблокированные российские средства, поскольку для этого пришлось бы менять конституцию страны и проводить референдум.