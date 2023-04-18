Baza: "Прямая линия с Владимиром Путиным" может состояться в июне

"Прямая линия с Владимиром Путиным" предварительно запланирована на 8 июня и может пройти в Гостином дворе в Москве, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в Ростелекоме. Якобы, сотрудники компании-оператора трансляции уже сейчас начали подготовку к прямым включениям.

На прошлой неделе в Кремле сообщили, что "Прямая линия" президента России в этом году состоится, но конкретных сроков пока не называют.

Ранее сообщалось, что в "Гостином дворе" (традиционное место проведения "Прямой линии" – прим. ред.) в Москве под мероприятие "расчищают" даты в июне, но никто официально не подтверждает эту информацию.

"Ожидаем, что ["Прямая линия"] состоится. Сроков пока точных нет, будем ориентировать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не стал комментировать перенос выставок в "Гостином дворе", предложил обращаться с вопросами к самой площадке.