Капремонт одной сельской школы в Астраханской области уже завершается, еще две модернизируют в этом году

Ремонт в Калининской школе им. академика Ережепа Мамбетказиева Володарского района Астраханской области ведётся в рамках нацпроекта «Образование». Подрядчик уже установил окна, к завершению подходит замена кровли и обновление стен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, работы в здании завершатся в начале июня. В ближайшее время здесь также уложат профнастил, отремонтируют водосточную систему, фасад, установят отмостку, заменят полы и двери.

«Мы рады, что попали в программу капитального ремонта. Теперь наши дети смогут наравне с городскими получать образование в комфортных условиях с применением современного оборудования», - отметил директор школы Арман Нурлиев.

Всего в школе обучаются 103 ученика. Сейчас занятия ведутся в две смены в другом здании. После ремонта в школу начнут завозить новое оборудование и мебель. Кроме того, здесь обновят всю учебную литературу. По данным районной администрации, всего в текущем году по нацпроекту «Образование» будут капитально отремонтированы две школы: Калининская и Винновская.