Денежные переводы из России в Грузию выросли в десять раз

В первом квартале 2023 года денежные переводы из России в Грузию выросли в 10 раз относительно аналогичного периода 2022 года, статистику приводит Нацбанк Грузии. За три месяца текущего года из РФ в Грузию были переведены $678,5 млн. Это первое место по объемам финансовых переводов в республику. На втором месте с $121 млн оказалась Италия. Третье место у США - $95 млн, передает радио "Говорит Москва".

В январе этого года Минюст Грузии сообщил, что в 2022 году 12 335 граждан РФ купили в Грузии 15 164 различных объекта недвижимости. 10 975 россиян зарегистрировали право собственности на 13 850 земельных участков. Имеются в виду как участки под уже приобретенные домовладения, так и годные для застройки.