18 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге кондуктора заподозрили в избиении пассажирки из-за неоплаты проезда

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о нанесении кондуктором автобуса травм пассажирке.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительной информации, все случилось в автобусе 38-го маршрута, а конфликт произошел из-за неоплаты проезда. Известно, что пассажирка не смогла оплатить проезд при помощи валидатора, из-за чего кондуктор поднесла его прямо к ее лицу. Впоследствии между ними произошел конфликт и сотрудница транспортной компании, предположительно, нанесла пассажирке телесные повреждения.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Ведомство оценит соблюдение компанией-перевозчиком ООО "Пегас" норм законодательства при организации перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Напомним, за последнее время это уже второй похожий инцидент в Екатеринбурге. На прошлой неделе кондуктор и пассажир повздорили в автобусе маршрута 054, в итоге дело дошло до рукоприкладства.

Теги: кондуктор, проезд, пассажирка, Екатеринбург



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