Челябинские депутаты предлагают увеличить штрафы за продажу вейпов подросткам

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области предлагают ужесточить административную ответственность за продажу вейпов подросткам.

В областном парламенте прошел круглый стол, на котором рассматривался этот вопрос. Ранее Госдумой был принят закон, который ограничивает продажу несовершеннолетним вейпов.

"Профилактический осмотр и мониторинг среди 700 учащихся школ показал положительный результат на потребление никотина у 32% мальчиков и 26% девочек", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков предложил направить поправки к законопроекту о внесении изменений в КоАП РФ в части увеличения размеров административных штрафов за несоблюдение ограничений и нарушений запретов в сфере торговли никотинсодержащей продукцией.

Напомним, в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом. Мальчик несколько часов играл в компьютерные игры и за это время выкурил более 3 мл никотиновой жидкости. Сестра обнаружила его в спутанном сознании. На протяжении трех дней за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. В крови у подростка обнаружили критический уровень никотиновых веществ.