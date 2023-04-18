В ЛНР "включат" мобильный интернет - Пасечник

В ЛНР начнут возвращать возможность использования мобильного интернета. По словам врио главы республики Леонида Пасечника, на счет такого вида связи поступает очень много вопросов.

"Пообещал, что интернет в республике включим. Начинаем запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня. Далее – поэтапно будем подключать другие города и районы нашей республики, за исключением территорий, находящихся в непосредственной близости к линии боевого столкновения", - сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.