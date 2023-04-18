The Guardian: Британия решила спонсировать Украину из запасов "на черный день"

Великобритания обещает Украине вооружение из своих запасов "на черный день", пишет газета Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, британское правительство подвергается давлению со стороны Украины и других стран с требованием увеличить военную помощь. Однако Лондон считает, что передает "то, что стране нужно".

Напомним, в рамках пакета военной помощи Лондон планирует поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Среди них – бронебойные снаряды, которые могут использоваться боевыми танками Challenger 2, а также американскими танками Abrams и немецкими Leopard 2.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.