18 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинске возбудили уголовное дело после отравления подростка вейпом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, подросток несколько часов играл в компьютерные игры и за это время выкурил более 3 мл никотиновой жидкости. Сестра обнаружила мальчика в спутанном сознании. У него были судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Его госпитализировали в больницу. На протяжении трех дней за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. В крови у подростка обнаружили критический уровень никотиновых веществ. Сейчас состояние ребенка стабильное.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Теги: вейп, отравление, подросток,



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