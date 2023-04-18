В Тюменской области директора нефтяной компании подозревают в уклонении от налогов на 109 миллионов

В Тюменской области директора нефтяной компании будут судить за уклонение от налогов на сумму более 109 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Следователи полагают, что гендиректор компании, специализирующейся на производстве нефтепромыслового оборудования и металлоконструкций намерено писал ложные сведения в налоговых декларациях по НДС и за три года с 2016 г. по март 2019 г. недоплатил государству налогов на сумму свыше 109 млн руб. Суд арестовал счета и движимое имущество компании.

Выявить преступление удалось во время выездной налоговой проверки. Сейчас дело с собранной доказательной базой направлено в суд для рассмотрения по существу.