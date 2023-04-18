Военные подарили Зеленскому военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Президент вручил военнослужащим государственные награды - ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена "За мужество" II и III степеней, сообщает администрация президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Авдеевке. Он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" относительно ситуации в районе его ответственности.





