ВСУ готовятся к форсированию Днепра – врио главы Херсонской области

Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

О подготовке ВСУ к переходу реки Сальдо говорил и на прошлой неделе. По его словам, украинские силы на правом берегу Днепра маневрируют, меняют позиции и создают ложные, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства. При этом врио главы региона считает, что у украинских военных недостаточно сил для успешного форсирования Днепра.