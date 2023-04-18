18 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Военачальники до последнего не знали о приезде Путина в штабы СВО

Военное руководство до последнего момента не было в курсе, что президент Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах "Днепр" и "Восток", расположенных в зоне специальной военной операции (СВО).
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые приводит ТАСС, глава государства сам прибыл в штабы, "чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками". После совещания военачальники сразу же вернулись к непосредственной работе на территориях.

Ранее стало известно, что Путин посетил штабы, заслушал военачальников, поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар списки икон. Поездки Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, СВО, штаб, "Днепр", "Восток"



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