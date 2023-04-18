Первый "Ростикс" откроется в Москве на месте KFC 25 апреля

В Москве 25 апреля откроется первый Rostic's – ресторан сети, которая приходит на место KFC в России. Флагманское заведение "Ростикса" начнет работу на 1-й Тверской-Ямской улице, передает РБК.

Американская управляющая компания Yum! Brands в марте 2022 года объявила о намерении уйти с российского рынка на фоне специальной военной операции.

В октябре того же года стало известно, что Yum! Brands заключит сделку с передачей права собственности на российскую сеть KFC топ-менеджерам подразделения в РФ – Константину Котову и Андрею Осколкову и их компании "Смарт Сервис". Они получат сами рестораны, операционную систему и франчайзинговые права.

Новые владельцы по условиям сделки должны провести ребрендинг – сеть больше не должна ассоциироваться с KFC. Также новый владелец будет нести ответственность за сохранение штата.

Стоит отметить, что всего в России около тысячи ресторанов KFC, но только 70 точек управлялись непосредственно "дочкой" Yum! Brands.