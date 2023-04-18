В Свердловской области назначен новый глава департамента мировых судей

На должность директора среднеуральского департамента по обеспечению деятельности мировых судей и судебных участков назначен Алексей Намятов.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики региона, Намятов имеет высшее юридическое образование, занимал различные должности в областном управлении ФССП, с 2012 года работает в правительстве Свердловской области, с 2016 года был замуправляющего делами губернатора и правительства.

Прежний руководитель судебного департамента Ольга Белоножкина была назначена на пост замминистра спорта региона.