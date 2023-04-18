Автомобиль бывшей уполномоченной по правам детей в Тыве врезался в школьный автобус, - Shot

Автомобиль бывшей уполномоченной по правам детей в Тыве Сайзаны Товуу протаранил школьный автобус, пишет Shot.

Инцидент произошел на автодороге Р-257 недалеко от Кызыла. По данным телеграм-канала, за рулем Toyota Camry в момент аварии был мировой судья Улуг-Хемского района Юрий Товуу (предположительно, супруг экс-омбудсмена). Сразу после ДТП он скрылся с места, но через некоторое время был задержан.

Shot сообщает, что иномарка выехала на встречку и столкнулась с "газелью", в которой ехало 16 школьников. Пострадали 12 детей.

Сайзана Товуу подала в отставку со своего поста в конце марта после истории со старшеклассниками, которые 10 дней насиловали мальчика.

Напомним, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее сообщил, что эта история имеет страшные подробности. Изнасилование было многократным и совершалось еще в январе в школьном туалете. И с матери пострадавшего ребенка взяли подписку о неразглашении, чтобы не допустить огласки.