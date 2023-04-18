В Челябинске на мужчину, ударившего школьницу в автобусе, завели уголовное дело

В Челябинске в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения на школьницу и двух женщин в автобусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел вечером 17 апреля в автобусе № 64. Пьяный мужчина вел себя неадекватно и оскорблял пассажиров. Он ударил школьницу и двух женщин, заступившихся за нее. Сотрудники полиции уже установили мужчину и доставили в отдел полиции.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.