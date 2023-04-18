Врачи смогут дистанционно следить за пациентами - приказ Минздрава

Сегодня вступил в силу приказ Минздрава РФ об утверждении порядка обеспечения граждан медицинскими изделиями с функцией дистанционной передачи данных.

Оно будет осуществляться на основании решения о назначении пациенту дистанционного наблюдения за состоянием здоровья человека с использованием информационной системы "Персональной медицинские помощники" и о передаче ему медицинского изделия с функцией дистанционной передачи данных.

Решение оформляется путем внесения записи в медицинскую карту пациента, получающего медпомощь в амбулаторных условиях, при согласии гражданина на проведение дистанционного наблюдения. Уполномоченная лицо медицинской организации в течение одного рабочего дня с даты внесения записи в медицинскую карту обеспечивает подписания соответствующего гражданско-правового договора. Это лицо обеспечивает передачу гражданину медицинского изделия с функцией дистанционной передачи данных в течение трёх рабочих дней со дня подписания договора на основании акта приёма-передачи. По окончании дистанционного наблюдения переданные медицинское изделие должно быть возвращено в медицинскую организацию.

Гражданин обязан использовать медицинское изделие бережно, в соответствии с его назначением и не передавать изделие в пользование третьим лицам, а также оповещать о всех обнаруженных технических неисправностях.

В случаи случайной гибели или случайного повреждения медицинского изделия гражданин обязан в течение пяти календарных дней возместить стоимость медицинского изделия.

При этом договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной из сторон. Пациент вправе потребовать досрочного расторжения договора в случае принятия им решения об отказе от дистанционного наблюдения.

Согласно приказу, эксперимент продлится по 31 декабря 2024 года.

Дистанционное наблюдение может применяться при сердечно-сосудистых и других заболеваниях. По данным Росстата, в России в 2018 году от хронических заболеваний страдали 26,6% граждан.