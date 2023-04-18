18 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

"А мы уж распорядимся ими": Володин посчитал, сколько денег Госдуме должен YouTube

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже планирует, как палата сможет распорядиться 1 млрд руб., который по решению российского суда ООО "Гугл" обязано выплатить за блокировку канала парламентского телевидения "Дума ТВ" на YouTube.

"Сегодня служба судебных приставов приступила к аресту имущества, поиску этих средств. Поэтому давайте возьмем на контроль этот вопрос", - сообщил Володин коллегам на пленарном заседании Госдумы. Комитету по безопасности было поручено проконтролировать поступление средств американской компании в парламент.

"А мы уже распорядимся ими как ранее и договаривались. Комитет по защите материнства, детства, семьи должен подумать, на какие цели эти средства направить", - сказал Володин.

Теги: вячеслав володин, госдума, youtube



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