Хинштейн призвал дать налоговые льготы компаниям, готовым вкладывать в подготовку ИТ-специалистов в вузах

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил дать налоговые льготы компаниям, готовым вкладывать в подготовку ИТ-специалистов в вузах. Это должно стать стимулом для других компаний, чтобы они улучшали материальную базу вузов.

Накануне в Госдуме прошли парламентские слушания о совершенствования правовых и организационных механизмов подготовки ИТ-специалистов. Хинштейн предложил развивать военно-учебные центры на основе "цифровых вузов". Военные кафедры станут для студентов гарантированной альтернативой срочной службы, а также станут базой для подготовки дефицитных специалистов для Вооружённых Сил.

Также стоит на законодательном уровне закрепить возможность работы студентов старших курсов "цифровых вузов" в ИТ-кружках для школьников, считает депутат. Сейчас же это возможно только в рамках производственной практики. Этот пункт раскритиковал глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов.

"Это не пройдет, поскольку нормативно в классе уроки вести могут только люди, получившие профильное педагогическое образование. Касательно кружков и секций - это вообще отдельная тема! Сейчас специально на нее практически никого и не готовят (только "в довесок" к основному педагогическому), а нормальный ИT-специалист в школу или дом творчества не пойдет. Зарплаты, знаете ли, да и переучиваться все равно надо", - написал Богданов.

Что касается предоставления налоговых льгот компаниям, которые вкладывают средства в материальную базу цифровых вузов и подготовку ИТ-специалистов, то Хинштейн считает, что само высшее образование должно быть напрямую связано с реальными ИТ-компаниями. И одним из наиболее эффективных путей такой работы могут быть базовые кафедры, образовательная программа которых должна выстраиваться с учётом реальных потребностей бизнеса. Работодатель присматривается к будущим специалистам, а студенты понимают свои перспективы.

Слушания прошли в комитете по просвещению. Его председатель Ольга Казакова сообщила, что в ближайшие дни будут доработаны рекомендации. Среди них также: "гибкая" подготовка специалистов в колледжах в те сроки, которые определяют работодатели (сокращение сроков), отраслевой подход, помощь выпускникам школ, окончивших курс ИT-программирования по проекту "Код будущего".

Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев считает, что надо установить более строгие критерии для подготовки ИТ-специалистов.

Как сообщил на слушаниях замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, зарплаты ИT-специалистов в России за в прошлом году выросли почти на 20%. Уровень зарплат в ИT-отрасли на сегодняшний день в два раза выше, чем в других отраслях. Количество айтишников в стране в 2022 году выросло на 12%, превысив 750 тыс. человек. Тем не менее, дефицит кадров в этой сфере по-прежнему остается.