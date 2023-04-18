СМИ: "Ростех" передает активы УВЗ концерну "Техмаш"
СМИ сообщили, что "Ростех" решил передать концерну "Техмаш" несколько активов "Уралвагонзавода" (УВЗ).
Как сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации, речь идет о ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаше" и заводе №9.
Эти предприятия занимаются, в том числе, производством ствольных артиллерийских систем.
УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике.
Источник уточнил, что коллективы заводов останутся на местах и будут заниматься привычным делом.
Необходимость изменений появилась из-за резкого роста потребностей армии и объема поставок в контексте специальной военной операции на Украине.
Напомним, в январе этого года УВЗ отправил очередную партию танков "Прорыв" для Минобороны России.
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