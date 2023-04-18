18 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: "Ростех" передает активы УВЗ концерну "Техмаш"

СМИ сообщили, что "Ростех" решил передать концерну "Техмаш" несколько активов "Уралвагонзавода" (УВЗ).

Как сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации, речь идет о ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаше" и заводе №9.

Эти предприятия занимаются, в том числе, производством ствольных артиллерийских систем.

УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике.

Источник уточнил, что коллективы заводов останутся на местах и будут заниматься привычным делом.

Необходимость изменений появилась из-за резкого роста потребностей армии и объема поставок в контексте специальной военной операции на Украине.

Напомним, в январе этого года УВЗ отправил очередную партию танков "Прорыв" для Минобороны России.

Теги: Ростех, активы, УВЗ



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