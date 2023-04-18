18 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

"Придется строить новые колонии": Госдума одобрила пожизненное заключение за госизмену

Госдума во втором и сразу в третьем чтении приняла правительственный законопроект о пожизненном заключении за госизмену. Законопроект был принят голосами 406 депутатов из 450, никто не воздержался и не проголосовал против.

Сейчас статья о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. После внесения поправок суд сможет приговаривать за госизмену к пожизненному заключению.

Еще одна поправка – инициированная спикером Госдумы Вячеславом Володиным – вводит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за "содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти". К таким межгосударственным организациям отнесли Международный уголовный суд (МУС), который недавно выдал ордер на арест Владимира Путина.

"В общем, появится ещё больше составов в УК для ПЖ. Придётся скоро строить новые колонии для "пожизненников". Уникальная ситуация", - написала по этому поводу в своем Telegram-канале член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева.

Теги: пожизненное заключение, госизмена, госдума, единогласно



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