"Придется строить новые колонии": Госдума одобрила пожизненное заключение за госизмену

Госдума во втором и сразу в третьем чтении приняла правительственный законопроект о пожизненном заключении за госизмену. Законопроект был принят голосами 406 депутатов из 450, никто не воздержался и не проголосовал против.

Сейчас статья о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. После внесения поправок суд сможет приговаривать за госизмену к пожизненному заключению.

Еще одна поправка – инициированная спикером Госдумы Вячеславом Володиным – вводит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за "содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти". К таким межгосударственным организациям отнесли Международный уголовный суд (МУС), который недавно выдал ордер на арест Владимира Путина.

"В общем, появится ещё больше составов в УК для ПЖ. Придётся скоро строить новые колонии для "пожизненников". Уникальная ситуация", - написала по этому поводу в своем Telegram-канале член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева.