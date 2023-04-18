18 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Фонтаны в Екатеринбурге начнут работать 1 мая

Сезон фонтанов в Екатеринбурге в этом году будет открыт 1 мая. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, в начале мая заработает "Каменный цветок" на Площади труда, а также фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника А.С. Попову, в сквере у Театра оперы и балета. Кроме этого, начнет работу водный объект в Ботаническом микрорайоне, на бульваре Архитектора Малахова.

А вот музыкальный фонтан в Историческом сквере, по словам Орлова, начнет радовать горожан только ко Дню города. Именно к этому времени он откроется после обновления.

Напомним, накануне жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть Цыганский поселок после застройки. Помимо жилых домов там появится благоустроенная территория с зелеными насаждениями, фонтанами и зонами отдыха.

Теги: фонтаны, сезон, Екатеринбург



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