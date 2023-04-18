Российские военные поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки в ДНР

Минобороны России сообщило о попытке ВСУ контратаковать в районе Часов Яра и Константиновки в ДНР.

По данным ведомства, украинские подразделения были поражены ударами авиации и огнем артиллерии.

В начале апреля МО сообщало, что солдаты российской армии пресекли попытку контратаки штурмовой группы украинских военных в сторону населенных пунктов Водяное и Никольское в ДНР.

Ранее Киев анонсировал контрнаступление украинских войск "в ближайшее время". Newsweek, ссылаясь на секретные документы, попавшие в Сеть, писало, что США и союзники готовят Украину к наступлению, запланированному на 30 апреля.