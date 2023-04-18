18 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Госдума разрешила лишать приобретенного гражданства РФ без суда за дискредитацию армии

Госдума во втором и третьем чтениях приняла президентский законопроект о гражданстве. Ко второму чтению было внесено около 60 поправок, многие из которых вызвали споры. Глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") назвал некоторые из поправок (не президентские – их внесли сенаторы) антиконституционными.

Положения принятого законопроекта расширяют основания для лишения приобретенного российского гражданства. Предполагается, что за преступления по 70 с лишним статьям УК гражданства сможет без суда лишить Министерство внутренних дел (также доводом для лишения гражданства станет мнение ФСБ). Затулин отметил, что человека фактически накажут два раза: сначала осудят за преступление, а когда он выйдет – лишат гражданства.

Среди преступлений, за которые могут лишить гражданства, - дискредитация армии РФ и распространение фейков об армии.

Примечательно, что консолидированная позиция комитета ГД по делам СНГ с затулинской не совпала. И зампред комитета Артем Туров заявил, что лишение гражданства без суда важно для поддержания безопасности страны.

Затулин отметил, что граждане РФ фактически делятся на два сорта, две категории: граждане по рождению имеют больше прав, чем те, кто приобрел его. А это уже противоречит Конституции, утверждающей, что все граждане равны.

Константин Затулин(2022)|Фото: duma.gov.ru

В итоге все возражения Затулина были отклонены, а спикер Госдумы Вячеслав Володин (также единоросс) раскритиковал однопартийца: "Мы не должны свое "я" и свои предложения путать с тем, что нам внесено для рассмотрения президентом".

Затулину отказали и по поправке о том, что для упрощенного получения гражданства лицу, состоящему в браке с россиянином, надо иметь общего ребенка. Глава комитета предположил, что многие люди не могут иметь детей, например, по медицинским причинам, а государство лезет в эту сферу, требуя предъявить детей. Он предложил засчитывать просто три  года совместной жизни в браке. Туров ничего не смог возразить, но отметил, что поправка комитетом отклоняется, ее в итоге отклонили без какой-либо аргументации.

Коммунистка Нина Останина предложила отклонить поправки, которые позволяют лишать ребенка гражданства, если один из родителей – гражданин другой страны – "безвестно отсутствует". "Достаточно будет обиженной маме написать, что папа безвестно отсутствует – и все, лишат гражданства", - объяснила Останина. Но ее аргумент не приняли.

В итоге законопроект был принят, никто от оппозиционных фракций выступать не стал. А Володин еще и прочитал лекцию тем депутатам, которые предложили отклоненные в итоге поправки к президентскому закону: "Сильные, эффективные – опора для президента, обуза, дискредитируем – нечего делать рядом с президентом. И так надо, чтобы к себе каждый соотносил. А все остальное... Рассудит жизнь".

Теги: госдума, гражданство, президентский закон, вячеслав володин, константин затулин



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