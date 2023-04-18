Житель Нижнего Тагила убил сожительницу и спрятал тело в подполе собственного дома

В Нижнем Тагиле осудили 47-летнего местного жителя, убившего свою сожительницу и спрятавшего тело в подполе собственного дома. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла в апреле 2021 года. В суде было установлено, что осужденный, получив пенсию, длительное время распивал с сожительницей спиртное. Причиной агрессии со стороны тагильчанина стала ревность и, в ходе ссоры, он задушил женщину руками. Проснувшись на следующий день, мужчина спрятал тело в подполе своей квартиры, после чего ушел из дома.

Спустя некоторое время тагильчанин вернулся и стал распивать алкоголь уже со своим знакомым. О пропаже погибшей сообщила ее мать. Она также указала, что виновником исчезновения дочери мог стать ее сожитель, который уже некоторое время игнорирует ее звонки. Последний также пояснил сотрудникам полиции, что не знает куда делась пропавшая. Несмотря на это, в ходе проверки правоохранители установили, где проживала пара и, осмотрев место происшествия, обнаружили в замаскированном подполе труп женщины.

Даже будучи на скамье подсудимых, тот не признал свое вины. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.