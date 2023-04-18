18 Апреля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Центр спасения медвежат-сирот / vk.com/obrcrussia

В Тюменской области спасли трех медвежат

В центр спасения медвежат в Тверской области доставили трех медвежат из Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра.

Звери были обнаружены 11 апреля в Вагайском районе у села Дубровное, недалеко от мусорной свалки. Медведицы рядом не было. В соцсетях интернет-пользователи предполагают, что ее убили браконьеры.

По данным Госоходепартамента Тюменской области, животным приблизительно меньше одного года. Ведомство взяло ситуацию на личный контроль и организовало отправку медвежат в специализированный реабилитационный центр.

Медвежата получили имена: Ермак, Тайга и Лайма. В центре отметили, что дорогу (почти три тысячи километров) они перенесли сносно. Зверей доставили в центр за два с половиной дня.

В центре медведям предстоит пройти период адаптации к дикой природе, самим научиться добывать пищу.

Затем животных отпустят в дикую природу.

Теги: медвежата, центр спасения, реабилитация, ермак, тайга, лайма



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