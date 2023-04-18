18 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Житель Челябинска угрожал убийством врачу за отказ принять его без талона

В Челябинске задержали пациента, угрожавшего убийством хирургу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел днем 17 апреля в больнице в поселке Новосинеглазово. Мужчина зашел в кабинет хирурга без очереди и талона. Между ними произошел конфликт. После отказа провести прием, мужчина начал угрожать женщине физической расправой, размахивать руками и пытаться ударить.

Личность мужчины установили. Им оказался дважды судимый 62-летний челябинец. Его задержали.

Теги: врач, хирург, угрозы,



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