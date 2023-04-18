В МИД РФ вызваны послы США, Великобритании, Канады
Из-за высказываний по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе* в МИД России вызваны послы США, Британии и Канады.
Это произошло из-за "грубого вмешательства во внутренние дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу", сообщили ТАСС в министерстве.
Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания послов этих трех стран, которые были сделаны после оглашения приговора Кара-Мурзе*, прямым вмешательством во внутренние дела России.
Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и распространении фейков про ВС РФ.
*признан в России иностранным агентом
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