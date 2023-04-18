18 Апреля 2023
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Политика В России
Фото:wikipedia.org

В МИД РФ вызваны послы США, Великобритании, Канады

Из-за высказываний по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе* в МИД России вызваны послы США, Британии и Канады.

Это произошло из-за "грубого вмешательства во внутренние дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу", сообщили ТАСС в министерстве.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания послов этих трех стран, которые были сделаны после оглашения приговора Кара-Мурзе*, прямым вмешательством во внутренние дела России.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и распространении фейков про ВС РФ.

*признан в России иностранным агентом

Теги: Посол, МИД РФ, вызов



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