В МИД РФ вызваны послы США, Великобритании, Канады

Из-за высказываний по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе* в МИД России вызваны послы США, Британии и Канады.

Это произошло из-за "грубого вмешательства во внутренние дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу", сообщили ТАСС в министерстве.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания послов этих трех стран, которые были сделаны после оглашения приговора Кара-Мурзе*, прямым вмешательством во внутренние дела России.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и распространении фейков про ВС РФ.

*признан в России иностранным агентом