ХК "Автомобилист" заключил новый контракт с нападающим Да Костой

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" заключил новый контракт с нападающим Стефаном Да Костой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, соглашение рассчитано еще на два сезона – до 30 апреля 2025 года. В клубе пожелали Стефану яркой и результативной игры в составе "Автомобилиста".

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 Да Коста набрал 56 (20+36) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 7 (1+6) набранных баллов. Всего же за три сезона в Екатеринбурге французский игрок провел 167 матчей, в которых набрал 144 очка, забросив 58 шайб и отдав 86 результативных передач при показателе полезности +29.

Напомним, ранее ХК "Автомобилист" продлил контракт с канадским защитником Джесси Блэкером.