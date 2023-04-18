"Берегите природу - мать вашу!" Глава Березовского сообщил о лесном пожаре

В Березовском загорелся лес. По словам главы города Евгения Писцова, горит подстилка в районе Тропы Здоровья. На место уже выехали сотрудники авиабазы.

Градоначальник также заявил, что причиной пожара стали действия человека, и резко высказался по поводу безответственного поведения людей на природе.

"Вне всякого сомнения этот пожар - дело рук человека. Что еще нужно сделать или сказать, чтобы каждый понял, насколько пожароопасная сейчас ситуация? Лес - как порох. Достаточно брошенного окурка. Водоемы обмелели. Любое легкомыслие или глупая шалость могут закончится плохими последствиями. Люди, берегите природу - мать вашу!" - написал Писцов в своих соцсетях.

Напомним, что с 15 апреля в Свердловской области введен противопожарный режим. В этот период гражданам ограничивают посещение лесов и природных парков.