18 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Выяснилось, отчего Путин ездил в зону СВО без Шойгу и Герасимова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему верховный главнокомандующий оказался в зоне СВО без министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова. Как оказалось, власти России решили "не искушать противника".

"Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и начальнику генерального штаба собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", - цитирует ТАСС Пескова, уточнив, что Шойгу и Герасимов по видеоконференцсвязи (ВКС) присоединились к совещаниям, которые президент Путин провел во время этой поездки.

Ранее стало известно, что Путин посетил штабы, заслушал военачальников, поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон. Поездки Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов



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Ранее 18.04.2023 08:22 Мск Кремль: Поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Ранее 18.04.2023 07:40 Мск Путин посетил штабы на Херсонщине и в ЛНР


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