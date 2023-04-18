Свердловский инспектор ДПС спас 92-летнего пенсионера из горящего дома

В Свердловской области инспектор ДПС спас пожилого мужчину из горящего дома.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, старший инспектор Госавтоинспекции ОВД Алапаевска лейтенант полиции Дмитрий Кузиванов в вечернее время возвращался со службы домой. Полицейский двигался на машине по улице 1 Мая и заметил огненное зарево. Незамедлительно он прибыл к очагу возгорания, так как знал, что по этому адресу проживает 92-летний пенсионер, который в силу возраста очень плохо видит и слышит. В этот момент к месту ЧП подоспел еще один житель этого микрорайона. Вдвоем мужчины зашли в горящий дом, отыскали хозяина, взяли его под руки и вывели на свежий воздух, сообщив о случившимся в службу МЧС.

До прибытия огнеборцев лейтенант Кузиванов стал стучаться в соседние дома, предупреждая жильцов о надвигающейся беде, чтобы те поспешили эвакуироваться, так как огонь очень быстро распространялся. Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям сотрудника полиции удалось избежать жертв и спасти жизнь дедушке. Он, кстати, как пояснил позже, даже и не подозревал, что у него во дворе загорелась баня и надворные постройки.

"Соседи, выразили через местную газету слова искренней благодарности Дмитрию Кузиванову за его мужественный поступок. Начальник территориального ОВД подполковник полиции Сергей Анисимов принял решение поощрить своими правами бдительного лейтенанта за добросовестное исполнение служебных обязанностей", - отметил полковник Горелых.