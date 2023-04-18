Песков отказался отвечать на вопрос об использовании камер, отслеживающих призывников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, не является ли использование камер для поиска призывников в Москве нарушением права на свободное перемещение граждан.

Как передает РИА Новости, Песков пояснил, что этот вопрос не прерогатива Кремля, этим занимается министерство обороны и подведомственные им военкомы.

Как ранее сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев, в столице для установления места жительства призывников используется система видеонаблюдения. По его словам, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, а система распознавания лиц должна помочь военкомам в решении этой проблемы.